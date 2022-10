VIDEO: El Hijo del Fantasma hace su debut en SmackDown

El Hijo del Fantasma se suma a los luchadores mexicanos forman parte del elenco de SmackDown en la WWE, en esta empresa tiene el personaje de Santos Escobar.

El luchador mexicano apareció junto a Joaquin Wilde, Cruz del Toro y Zelina Vega.

El Hijo del Fantansta, Santos Escobar, y sus compañeros llegaron al ring para atacar a Hit Row, lo hicieron enmascarados y cuando Zelina Vega tomó el micrófono se despojaron de la capucha.



"We are Legado del Fantasma. SmackDown is ours."

