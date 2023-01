Uriel Antuna, muy molesto con Cruz Azul por no dejarlo salir a Europa

Por si le faltaran problemas al Cruz Azul, Uriel Antuna está muy molesto con la directiva del club, ya que considera que no puso de su parte para ayudarlo a que cumpliera el sueño de volver al futbol de Europa, pese a que el Panathinaikos de Grecia estaba muy interesado en contratarlo.

Hasta hace algunos días, el mundialista por México en Qatar 2022 estaba seguro de que la negociación llegaría a buen término. De hecho, no viajó con el equipo a Tijuana para el encuentro de antenoche contra los Xolos e incluso trabajó por separado en varias ocasiones, con el objetivo de no exponerse a una lesión. Sin embargo, no hubo acuerdo y el jugador siente que le fallaron.