El serbio Dusan Vlahovic, jugador del Juventus, se sumó a los mensajes de sus compañeros en redes sociales y aseguró que el equipo, tras los 15 puntos de sanción, no tiene "miedo".



"No tenemos miedo de unos pocos puntos menos en la clasificación. No tenemos miedo de arremangarnos. No tenemos miedo de nuestros adversarios. No tenemos que tenerle miedo a nada. Porque cuando piensen que hemos caído, nos levantaremos más fuertes que antes. Estos somos nosotros. Esto es la Juventus", expresó tajante en su cuenta de Instagram.

Vlahovic es el centro del proyecto deportivo de la 'Vecchia Signora' y con este mensaje tranquiliza a parte de la afición que le echaba en falta entre el resto de jugadores importantes de la plantilla que sí se habían manifestado.



Entre ellos están Bonucci, Chiesa, Danilo o Paredes. El técnico, Massimiliano Allegri, también mandó un mensaje de unidad en rueda de prensa.

