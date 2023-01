Esta tarde, el equipo dirigido por Luciano Spalletti derrotó por 2-1 a la Roma de José Mourinho gracias a los goles de Victor Osimhen y Giovanni Simeone.

De esta forma, el Napoli se convirtió en el primer equipo en la historia de la Serie A en superar por 13 puntos al segundo lugar de la tabla de posiciones desde que las victorias representan tres puntos.



For the first time in the three points for a win era, there are 13 points between 1st and 2nd place in #SerieA

Could this be the year for @en_sscnapoli? pic.twitter.com/fu2qdvo5pY

— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 29, 2023