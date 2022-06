Con el triunfo de Argelia ante Comoras, la Selección Mexicana que participa en el Torneo Maurice Revello aseguró su pase a las semifinales del torneo.

La escuadra mexicana que derrotó a Indonesia y estaba a la espera de los demás resultados del torneo en Francia podrá continuar con su sueño.

Le Mexique (@miseleccionmx) est qualifié pour les demi-finales du Tournoi Maurice Revello 2022

Mexico (@miseleccionmxEN) are qualified for the @TournoiMRevello 2022 semi-finals #TMR2022 pic.twitter.com/oRYIjWD3PS

— Tournoi Maurice Revello - #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 6, 2022