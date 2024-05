Los Cabos, Baja California Sur.- Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo y actual responsable de las mesas temáticas del equipo de campaña de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, calificó de “poco hombre” al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, por acusar de corrupción a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y revelar datos personales de ella y su familia.

Al participar en una reunión de Xóchitl Gálvez con empresarios del sector Turismo, De la Madrid Cordero acusó al titular de Pemex de actuar “de una manera verdaderamente vergonzosa”. Dijo que Romero Oropeza “es uno de los peores mexicanos que yo creo que existe en México”.

“El nefasto director de Pemex, que es un incompetente, un incapaz y ahora un poco hombre. Sí, y ahora un poco hombre, que se mete con la vida privada de una mujer ejemplar”, reprochó.

Lee también "Inaudito y muy grave" que Presidencia haya difundido expediente contra María Amparo Casar: Julieta del Río Venegas, comisionada del Inai

Ante los empresarios, el extitular de la Secretaría de Turismo advirtió que en las elecciones del próximo 2 de junio no está en juego si mejoramos un poco o no las instituciones. “Está en juego la libertad de este país, la democracia de este país, la libertad de competencia de este país, la capacidad de ser empresario privado de este país. Eso está en juego. No está en juego hacer las cosas un poquito mejor o un poquito peor. Está en juego esto”, recalcó.

Además, pidió a los empresarios no hablar mal de los destinos turísticos, sino por el contrario, hablar bien para atraer a más visitantes.

“Mi reflexión que yo quiero más poner sobre la mesa es: hablemos bien del camello, que es lo que andamos vendiendo”, expresó.

Lee también Director de Pemex acusa de supuesta corrupción a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot