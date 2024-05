Taboada y Brugada dan un giro a sus discursos

A poco menos de un mes de que se lleven a cabo las elecciones, los candidatos a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada (Morena-PT-PVEM) y Santiago Taboada (PAN-PRI-PRD), han dejado ver un cambio en sus mensajes, de manera particular, en los que han hecho en asambleas vecinales. Si bien en ellos destacan sus propuestas y por supuesto, los ataques, desde hace unos días el llamado al voto útil por parte de Taboada ha comenzado a cobrar fuerza; mientras que desde el lado de Brugada, se pide que el sufragio se haga en carro completo todo para Morena. Conforme se acerquen los cierres de campaña, nos dicen, ambos candidatos reforzarán este mensaje, pues ninguno quiere dejar pasar la más mínima oportunidad en cuanto a ganar votos se refiere.

Candidatos a alcaldías desairan debates

Esta semana llamó la atención la ausencia del candidato de la coalición Seguiremos Haciendo Historia a la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, al debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México entre los aspirantes a gobernar dicha demarcación, lo que fue aprovechado por sus contrincantes Maricela Gastelú (Va por la CDMX) y Araceli García (MC), lo cierto es que esta no es la primera vez que un candidato se ausenta a este encuentro y no descartan que pueda volver a suceder, pues aún están programados ocho. Lo irónico es que mientras los candidatos a la Diputación Migrante quieren más de estos espacios, tal parece que quienes buscan gobernar una alcaldía no tienen el mismo interés.

Morena felicita al IECM… por debate en penal

Tal parece que entre la dirigencia local de Morena y el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha llegado una tregua, pues mientras hace unos días los morenistas no estaban nada contentos con la actuación de consejeros electorales por las medidas cautelares en torno a los mensajes que emitieron sobre el Cártel Inmobiliario, ayer, el dirigente del partido en la Ciudad, Sebastián Ramírez, envió una felicitación por el debate organizado en Santa Martha Acatitla, en el que don Sebastián presentó las propuestas de su candidata a la Jefatura de Gobierno. Una bandera blanca se agitó de momento.