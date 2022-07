Santiago Giménez solucionaría el "problema" del Feyenoord, acepta técnico del equipo

Santiago Giménez cada vez está más cerca de salir de Cruz Azul para convertirse en nuevo jugador del Feyenoord, equipo de la Eredivisie, donde aceptan que llegaría al club para solucionar un problema en el ataque.

“Está claro que estamos buscando un delantero, porque Danilo debe tener competencia. Si se lesiona no tenemos a nadie más, así que es muy necesario”, declaró Arne Slot, técnico del equipo, a ESPN.

‘El Chaquito’ Giménez jugó este sábado con la Máquina, donde anotó dos ocasiones y al finalizar el partido fue cuestionado sobre su futuro a lo que el delantero respondió que “No sé, no me han dicho nada. Jugué como si fuera el último (partido), todo puede pasar no hay nada seguro”.



Arne Slot, técnico del Feyenoord, tampoco dio detalles sobre la probable negociación.

“No hablo de jugadores que aún no tienen contrato con el equipo. Eso solo crea malestar. Sé que estamos trabajando muy duro para fortalecer el equipo”, dijo.

De hacerse oficial el fichaje, Santiago Giménez será el tercer mexicano activo en la Eredivisie, de momento Edson Álvarez juega para el Ajax y Erick Gutiérrez con el PSV.



SANTIAGO GIMÉNEZ EN CRUZ AZUL

Santiago Giménez se formó en las fuerzas básicas del Cruz Azul, hizo su debut en la Liga MX en agosto de 2019 ante los Xolos.

En total ha participado en 7 torneos con la Máquina.

87 partidos disputados

20 goles

¿DE DÓNDE ES EL FEYENOORD?

El Feyenoord es equipo de los Países Bajos, juega en la Eredivisie, actualmente la plantilla está valuado por 127 millones de euros.

El torneo pasado el club terminó en tercera posición del campeonato con 71 puntos, por debajo del Ajax y el PSV Eindhoven.

La jornada 1 de la Eredivisie es el próximo 7 de agosto, cuando se enfrenten al Vitesse.

LEE TAMBIÉN: Checo Pérez, víctima de los memes tras perder el podio en el GP de Francia