Santiago Giménez pide matrimonio a su novia ¡Habrá boda!

Santiago Giménez compartió en sus redes sociales que se casará con su novia Fernanda Serrano.

El delantero del Feyenoord presumió algunas fotos que muestran cómo pidió matrimonio a su pareja, se les observa a ambos en un yate.

“DIJO QUE SÍÍÍÍÍÍ”, escribió el ‘Bebote’ junto a una secuencia de fotos donde se le observa al futbolista arrodillado ante la sorpresa de Fernanda, la última foto presumen su amor con un beso.



“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”, escribió Santiago.

El amor de Fernanda y Giménez ha sido compartido por ambos en sus redes sociales, incluso cuando Santiago emigró al futbol de Países Bajos en algunos partidos se observa a Contreras apoyándolo desde la tribuna.