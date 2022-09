Hace una semana Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional con un mensaje vía redes sociales. En dicho comunicado mencionó que su último partido sería en la Laver Cup, en el partido de dobles con Rafael Nadal como compañero.

La dupla conocida como Fedal fue derrotada por los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe por 6-4, 6-7 y 9-11 en un final con super tie break incluido.



Al final, Roger se abrazó con compañeros y rivales mientras se mostraba un video en homenaje a una carrera que duró 25 años y que fue galardonada con 20 títulos de Grand Slam y que lo vio como número uno del mundo 237 semanas entre 2004 y 2008, hasta que le puso fin a su reinado quien hoy fue su compañero de equipo.

El equipo Europa está conformado por Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal, Andy Murray (completando el Big 4) y futuras estrellas como Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud o Matteo Berrettini. El capitán es nada más y nada menos que Bjorn Borg.



Al final, aunque rompió en llanto al dedicarle unas palabras a todas las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera como padre, madre, hijos y esposa, Roger Federer declaró: "Ha sido una día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido"



La presentación de Roger / Foto: AP



Foto: Su Majestad se acerca a los fanáticos / Foto: AP



Foto: Roger junto a Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini viendo a Casper Ruud / Foto: AP



Foto: Asistieron aficionados con la bandera de Suiza al O2 Arena / Foto: AP



Foto: El padre de Roger Federer junto a Anna Wintour / Foto: AP



Foto: Fedal en acción durante un servicio del español / Foto: AP



Foto: Roger y Rafa, rivales de toda la vida y grandes amigos fuera de la cancha / Foto: AFP



Foto: Jack Sock y Frances Tiafoe derrotaron a la gran dupla / Foto: AFP



La grandeza en lágrimas. Rafa no pudo contener el llanto junto a Roger / Foto: AFP



Federer mencionó que está feliz, no triste. / Foto: AFP



Roger recibió el reconocimiento de todos los tenistas que asistieron a la Laver Cup / Foto: AFP

