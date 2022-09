Roger Federer y tenis. No se puede entender a uno sin el otro. Durante 24 años, el tenista suizo nos acostumbró a que lo extraordinario nos parezca ordinario, a ver un talento irrepetible desde las madrugadas de Australia hasta las noches de Nueva York. Supo ser leyenda, y mucho más. Esa carrera llegará a su fin después de la Laver Cup, pero el impacto que dejó en el deporte blanco y sus representantes durará por siempre.

'Su Majestad', apodo que se ganó a lo largo de los años gracias a tener 20 títulos de Grand Slams en su vitrina, 103 títulos en total y 310 semanas como número uno del mundo, es la representación de la elegancia que envuelve al deporte.



No solo impactó la vida de los grandes, como Rafael Nadal o Novak Djokovic, sino también la del futuro del tenis. Un claro ejemplo es el reciente campeón del US Open y actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Roger has been one of my idols and a source of inspiration! Thank you for everything you have done for our sport! I still want to play with you! Wish you all the luck in the world for what comes next! @rogerfederer pic.twitter.com/k4xjyN3AAB

"Roger ha sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Sigo con las ganas de jugar contigo. Te deseo toda la suerte del mundo para lo que viene" escribió Alcaraz.

Roger,

Where do we begin?

It's been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word.

We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many. pic.twitter.com/VDWylKvW86

— Wimbledon (@Wimbledon) September 15, 2022