Rey Mysterio y la brutal traición que sufrió a manos de su hijo Dominik

Hablar de Rey Mysterio es referirse a una de las superestrellas más queridas en la historia de la lucha libre mexicana y de la mayor empresa del mundo de dicho deporte como lo es la WWE gracias a su exitosa trayectoria, pero también por su gran carisma que tiene con los mismos luchadores, como con el público.

Su máscara y el tradicional ‘619’ es querido hasta en Gran Bretaña, como se vio en el evento de la WWE Clash At The Castle que se realizó en la ciudad de Cardiff, en Gales; donde se robó los reflectores, pero por ser la víctima de una traición que a todo el Universo de la WWE dejó pasmado.



En las últimas semanas ha tenido una fuerte rivalidad con ‘The Judgment Day’ conformada por Damian Priest, Finn Balor y Rhea Repley. Por lo que Mysterio decidió hacer equipo con su gran compañero de años, Edge, y también con su hijo Dominik, a quien no le ha agradado el respeto que su padre le tiene a la ‘Superestrella Categoría R’.

Así que en el Premium Live Event que se hizo después de 30 años en territorio británico, la dupla de legendarios gladiadores se sobrepuso a Balor y Priest. En el festejo entre Rey Mysterio y Edge, se subió Dominik al cuadrilátero, ya que durante la lucha estuvo en ringside para cuidar las espaldas de su padre.



DOMINIK MYSTERIO, WHAT DID YOU JUST DO?!?!?@DomMysterio35 has betrayed @EdgeRatedR AND @reymysterio at #WWECastle!!! pic.twitter.com/5PS0cS3rxo

— WWE (@WWE) September 3, 2022