Remodelación del Estadio Azteca, algo que sólo está en los medios, asegura alcalde de Coyoacán

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que el proyecto de rehabilitación del Estadio Azteca, hasta ahora, sólo está en los medios de comunicación.

“Con respecto al Foro Estadio Azteca, no tenemos o no existe jurídicamente ninguna solicitud de manifestación o constancia, entonces nosotros no tenemos nada que comentar al respecto, porque a la fecha no existe solicitud en Ventanilla Única, o sea, que los trámites de trabajo u obra del estadio Azteca, solamente están en los medios de comunicación”, subrayó durante una mesa de trabajo virtual ante diputados locales de la Ciudad de México.



Por lo anterior, dijo, la alcaldía no tiene nada que decir al respecto hasta que tengan los elementos jurídicos para hacer algún comentario al respecto. El Estadio Azteca está obligado a hacer una remodelación para cumplir con los requisitos para ser sede del Mundial del 2026, del que México quiere tener la inauguración.

En un inicio, las obras estaban planeadas para iniciar este año, pero se postergaron hasta mediados de 2023. Cabe recordar, que esta pausa se debió a que la Jefa de Gobierno busca que las mejorías no solo se vean reflejadas en el interior del estadio, sino que también exista una mejoría en toda la zona que rodea al Estadio Azteca, que se comprende del Pedregal, Santa Úrsula y Huipilco.