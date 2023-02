Raúl Gutiérrez con las horas contadas en Cruz Azul

Pese a que ha mostrado irrestricto respaldo a Raúl Gutiérrez desde que lo puso al frente del primer equipo, a la directiva del Cruz Azul empieza a desesperarle la falta de resultados positivos en el Clausura 2023, por lo que la idea de dar un golpe de timón no es tan descabellada, aunque no en el corto plazo. Los altos mandos de La Máquina no contemplan cambiar de entrenador por ahora, aunque perder el siguiente domingo en Toluca podría modificar todo.

Más allá de que en este torneo aún clasificarán 12 clubes, la cúpula celeste sabe que tener un punto después de cinco juegos pondría la situación muy complicada, por lo que la obligación del Potro es derrotar a los Diablos Rojos.