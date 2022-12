Raúl Gutiérrez alza la voz contra el grito homofóbico y el reglamento de la Copa Sky: Ya ni llorar es bueno

Durante el encuentro de preparación entre América y Cruz Azul en el Estadio Nemesio Díez, la afición de las Águilas lanzó el polémico grito de "Eeeeh puto" contra el arquero Jesús Corona en más de cinco ocasiones.

Sin embargo, esta situación fue ignorada y el árbitros no activaron el protocolo de la Federación Mexicana de Futbol para cuando esto se presente.

En cambio, Raúl Gutiérrez, director técnico de Cruz Azul, pidió trabajar más en todos los sentidos, pensando en la Copa del Mundo 2026 que tendrá 10 partidos en México.

“De entrada no escuché nada y este tipo de cosas a veces no son en las que pones atención, pero tenemos que trabajar entre todos para que no se dé, viene un Mundial y debemos ser ejemplares. Hay tiempo para resolver estas circunstancias que ya se habían presentado”, declaró.

Asimismo, dejó ver su desacuerdo con el reglamento de la Copa Sky y sus imprecisiones en el transcurso de la competencia. La mayor inquietud fue que los equipos no podían utilizar a sus refuerzos extranjeros que recién se integraron al equipo.

“De los refuerzos se habló mucho. Es una lástima porque parte de esto es integrar a la gente que llega para nuestros planes de juego y como se desarrollan con sus compañeros. A nadie nos gustó y prácticamente ya fue, ya ni llorar es bueno”, aseveró el Potro.

“Ese ruido se tiene que hacer por la prensa. Al final los equipos hacen hasta donde se les permite y creo que si hay una regla clara sobre eso, entraría en esa reglamentación porque son jugadores que participaron en la Liga el año pasado y fácilmente cubre ese rubro. Estos torneos te dejan esas enseñanzas de tratar de unificar criterios y dejarlos claros para que el espectáculo sea mejor”, concluyó el estratega mexicano.