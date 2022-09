Después de tres partidos sin perder y con un juego menos, parecía que los Pumas se perfilaban para meterse al repechaje del Apertura 2022. Su futbol había mejorado, pero este domingo recibieron un duro revés que los tiene al borde del nocaut.

Ser derrotados por el Cruz Azul en Ciudad Universitaria (1-2) los dejó con pocas posibilidades de entrar a la Liguilla; sin embargo, algunos todavía confían en que el conjunto felino pueda meterse a la repesca. Uno de ellos es Jorge Campos, leyenda auriazul.

“El futbol mexicano son dos torneos: La Liga y la Liguilla. Cuando entremos a Liguilla, será totalmente diferente. Hay mucha confianza, son altas y bajas en el futbol. Tengo mucha confianza en que puede clasificar y, la verdad, creo que puede ser otro escenario”, declaró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el histórico exportero guerrerense.

Desde que Dani Alves llegó a los Pumas, el cuadro felino tiene únicamente una victoria, cinco empates y cinco derrotas. La mayoría de las críticas recayeron en el brasileño, pero Campos puso un alto a los cuestionamientos y responsabilizó al equipo en general.

“Siempre se habla de un solo jugador. Yo nunca he entendido que un solo jugador, sea campeón; ojalá así fuera. Ojalá que un jugador sea el mejor, el que da campeonatos, ¿para qué tener un equipo? No hay que hablar sólo de uno, esto es de equipo”, aseveró un contundente Brody.

Las bondades de la Liga MX mantienen una esperanza en el seno universitario. Con 14 puntos y en el sitio 16 de la clasificación, los Pumas podrían entrar a la fase final con triunfos sobre el Puebla y el FC Juárez, además de combinaciones de resultados.

“A veces no te salen las cosas, pero creo que todo está cambiando. Esperemos que clasifique Pumas, y lo que pase no es por un solo jugador. La mayoría de los que critican no entienden de futbol, pero todos recibimos críticas y hay que aguantar, porque así es esto del futbol”, concluyó el exguardameta de la Selección Mexicana.

La leyenda del arco universitario y del Tricolor confía en Andrés Lillini y los suyos; no obstante, la realidad del cuadro universitario va más allá de buenos deseos. Hoy, el futbol y las matemáticas juegan también en su contra.