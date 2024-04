Miriam de Jesús Flores no sólo cursa su último año en la Prepa 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sino que trabaja para mejorar la vida de niños y niñas con alguna enfermedad o en situación de calle mediante una fundación que ella misma creó y encabeza.

La joven de 17 años cursa su último año en el plantel Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria y planea estudiar Medicina, con especialidad en oncología pediátrica, en la UNAM, pues desea que los pacientes con cáncer tengan una vida más llevadera. Otro de sus objetivos es fortalecer su fundación y darle mayores alcances.

Entre las salas de espera, consultorios y pasillos del Instituto Nacional de Pediatría hay un espacio donde los pacientes juegan, toman talleres o asisten a actividades diseñadas para ellos. Es en ese lugar donde, de pronto, se escucha a alguien decir: “¿Quieres oír un cuento?, ¡Vamos!”. Se trata Miriam, quien, vestida de princesa, busca que los niños y las niñas ahí reunidas pasen un buen rato antes de entrar a consulta.

“Me gusta cuando llego de princesa a los hospitales, saludo a los niños y niñas y ellos corren a abrazarme. Eso me hace feliz”, expresa.

La joven recita El oso envidioso, uno de los cuentos seleccionados por la Fundación Leer Contigo y, una vez terminado el relato —junto con sus compañeros Valentina Oropeza Almonte y Mauricio Cristo de Samaniego, quienes la apoyan en estas tareas—, reparte plumones y acuarelas entre sus oyentes y los invita a colorear hojas con un payaso sonriente o a decorar conejitos de origami.

“Hace no mucho, por problemas gástricos, iba con frecuencia al hospital y, al pasar por el área pediátrica, veía a pacientes con problemas más graves que el mío. Eso me motivó a querer ayudar a esos niños y niñas, pues, al igual que ellos, yo también me sentía mal. Eso me hizo plantearme ¿cómo podría yo hacerlos sonreír?”.

Miriam de Jesús es activista por la infancia y la educación, y busca mejorar la vida de menores de edad con alguna enfermedad o en situación de calle. Ella misma describe a esta misión como fuente de alegría, convivencia y conocimiento.

La primera vez que hizo algo similar fue cuando se unió a una organización juvenil enfocada a la política donde organizó una colecta navideña de juguetes para pacientes oncológicos; como al inicio no tuvo éxito fue al Zócalo capitalino y juntó bastante. Sin embargo, sintió que no la apoyaban y buscó agrupaciones más grandes, hasta que se animó a echar adelante un proyecto diseñado por ella misma.

“Soy presidenta de la Fundación Ángel y buscamos personas que quieran integrarse. Aquí, primero nos contactamos con quien muestre interés y, si vive en algún estado de la república, le impartimos un curso sobre cómo hablar en público y le explicamos las maneras de hacer voluntariado virtual. Si es de la CDMX le explicamos las actividades que se llevarán a cabo (como acompañamiento a hospitales o casas hogar, colectas o donaciones) para que elija en cuál participar y de qué forma”, explica.

Además, forma parte de organizaciones como Jóvenes X México, Movimiento Juvenil Mexiquense y Juventud Real, donde ha participado en colectas donatarias de libros, dulces y juguetes para niños de escasos recursos. Ello le ha permitido formar parte de programas extracurriculares como Talento Bécalos RISE México, donde desarrolló el proyecto Meraki Señas, el cual promueve la inclusión de personas con discapacidad auditiva mediante el aprendizaje de la lengua de señas mexicanas.

Hace poco fue seleccionada para participar en Talentum Mujeres Civitas 2023, programa diseñado por Equipo Talentum MX que, junto con el Instituto Nacional Electoral y El Colegio de México, fortalecerá su incidencia en temas de participación ciudadana, liderazgo y trabajo en equipo.

“En alguna ocasión realicé una actividad con niños y niñas con cáncer. Era Navidad y debían mandarle una carta a Santa Claus y me enterneció que muchos, en lugar de juguetes o dulces, pedían ‘salud’ o ‘recuperarse para estar de nuevo en casa’. A pesar de los múltiples problemas de economía o política en nuestro país es necesario ver a nuestras niñeces, pues son nuestro futuro y esperanza. Nada nos cuesta donar algo de ropa, despensa o tiempo”, destaca.

Una reciente visita a la casa hogar Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle se suma a las múltiples anécdotas de activismo de Miriam, donde con sus compañeros Valeria Lizeth Villar Parra y Diego Herrejón Aguilera (también de la Fundación Ángel) hizo que las albergadas decoraran galletas de osos, coronas y mariposas tal y como dictaba su imaginación, para que luego se las comieran acompañadas con un vaso de leche.

“Estudiar y hacer altruismo es complicado porque a veces se me juntan las tareas o los exámenes, pero estoy muy contenta de formar parte de la UNAM. Aquí he encontrado mucho apoyo en mis compañeros y profesores. Hay muchos jóvenes que desean ayudar y no saben cómo, pero es preciso hacerlo porque los universitarios debemos ser ejemplo e involucrarnos en causas benéficas para quienes más lo necesitan”, comenta.

En 2023, Miriam fue reconocida con el Premio al Talento del Bachiller Universitario en Investigación Humanística y el Premio Estatal de la Juventud de la Ciudad de México al Mérito Cívico, Político o Ambiental y, recientemente, la Fundación de Apoyo a la Juventud y la UNAM le otorgaron la Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2023 en el rubro de Servicio, por su perfil y trayectoria tanto personal como profesional.

En palabras de la joven, estos galardones han ayudado a que cada vez más organizaciones conozcan su fundación, a que confíen en ella y a tender puentes para trabajar de manera conjunta en beneficio de las niñeces en México.

“De todo esto he aprendido que los niños son maravillosos. Aunque estén enfermos mantienen una inocencia increíble y le buscan el lado positivo a todo, ¿por qué no contagiarnos de eso?”, dice Miriam de Jesús.

