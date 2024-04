Actividad económica en el primer trimestre de 2024

El indicador líder para medir la actividad económica de un país es el producto interno bruto (PIB) que es la producción de bienes y servicios en un periodo de tiempo en términos de su valor agregado, es decir, a la producción bruta se le resta el consumo intermedio, eliminando el efecto de los precios, esto es, midiendo a precios reales o constantes para que el valor sea comparable con otros periodos.

En el caso de Estados Unidos (EU), la información se dará este jueves 25 a través de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) señalando la variación del valor del primer trimestre de 2024 respecto al previo en tasa anualizada ajustada estacionalmente, por lo que recordamos no es comparable con la forma en que se presenta en México.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgará las cifras desestacionalizadas el próximo día 30, pero las presenta en variación simple respecto al trimestre previo y en comparación con el mismo periodo de 2023. En ambos casos se trata de datos de carácter preliminar, ya que se usan cifras estimadas de marzo, por lo que con las revisiones e información posterior más completa pudiese haber cambios.

En el caso de México, desde hace tiempo el Inegi presenta resultados del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que, si bien no es un PIB mensual, es una muy buena aproximación del sector real puesto que alcanza una representatividad de 94.8 % del valor agregado bruto del año 2018, año base de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), de acuerdo con la nota metodológica. La ventaja del IGAE es que permite darle seguimiento a la evolución de la economía en el corto plazo.

Este lunes Inegi informó que el IGAE en febrero creció 1.4% respecto a enero, o 2.6% en comparación con febrero de 2023. El anuncio causó sorpresa porque el pasado día 18 había presentado resultados del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del IGAE correspondientes a febrero y marzo, señalando que los crecimientos mensuales fueron respectivamente de 0.6% y 0.2%.

Como ya lo hemos comentado otras veces, el IOAE no estima el sector primario, pero como tiene un peso marginal en la actividad general, aunque haya crecido 16.5% en febrero respecto a enero no tiene tanto impacto en el resultado global. La diferencia más bien provino de que las actividades terciarias crecieron 1.2%, cuando el IOAE había estimado un alza de 0.6%, esto es, la mitad.

Si hiciéramos un ejercicio aritmético y aplicáramos el valor estimado del IOAE en marzo, resultaría que el PIB del primer trimestre habría caído -0.4% respecto al cuarto trimestre de 2023, o crecido en variación anual 1.9%. Es importante advertir que la serie del IGAE fue revisada por lo que, si tomamos los nuevos valores, la actividad económica del cuarto trimestre creció 0.1% respecto al previo y aumentó 2.8% en variación anual, cuando la información del PIB del cuarto trimestre difundida el 22 de febrero reportaba alzas de 0.1% y 2.5% respectivamente.

Sin embargo, si aplicamos la variación del IOAE de marzo (0.2%) al dato del IGAE de febrero, el resultado del primer trimestre resulta un poco distinto. El PIB del primer trimestre solo habría caído -0.1% respecto al previo y crecido 2.2% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Adicionalmente, al contemplar la serie tendencia-ciclo, vemos que el dato de febrero fue 104.2 frente a 104.1 en enero, por lo que hay cierto indicio de que cuando Inegi difunda las variaciones preliminares la próxima semana, las cifras estén más cerca de este cálculo.

Esto es, a pesar del mal comienzo de la actividad económica en enero considerando que el IGAE disminuyó 0.9% respecto al valor de diciembre, cuando se había informado una reducción menor hace un mes (-0.6%), sigo pensando que se acelerará en el segundo trimestre considerando las señales que ha dado el indicador adelantado y otros como el fuerte impulso de los nuevos pedidos registrados en las encuestas empresariales que levanta el Inegi. Además, la política fiscal expansiva puede tener impacto favorable en el dinamismo económico en el corto plazo, aunque ha sido motivo de preocupación para el FMI por el enorme incremento del déficit público, generado en gran parte por ser un año electoral.

En conclusión, el sorpresivo dato del IGAE de febrero no tiene por qué causar modificaciones de nuestros pronósticos y habrá que seguir monitoreando la evolución que registre la actividad económica, sobre todo poniendo atención a la tendencia de los datos.

Adenda

1. La inflación de la primera quincena de abril fue de 4.63% en variación anual, bastante más elevada que la de 4.37% de la segunda quincena de marzo. Sin embargo, la subyacente siguió cayendo de 4.41 % a 4.39%. El problema se concentra en el componente de frutas y verduras de la no subyacente que pasó de 12.76% a 18.22%. Si se estuviese incrementando la producción agropecuaria no deberían caer los precios. Como que algo no me cuadra, sobre todo con la terrible sequía que se está padeciendo.

2. El tipo de cambio regresó debajo de los 17, una vez que los mercados se tranquilizaron con el conflicto Israel-Irán al observar que éste no siguió escalando. Sin embargo, está latente el riesgo de que a alguien se le vaya un disparo.

3. ¿Nos tenemos que preocupar por la renegociación del T-MEC en 2026? Angustiar no, pero sí ocupar independiente de si gana o no Trump las elecciones.

4. El incidente de la candidata presidencial de Morena en un retén en Chiapas es preocupante. Hace mal el presidente en trivializar el asunto diciendo que fue un montaje de Latinus.

5. Habrá que estar atentos a la divulgación de la forma 20-F de Pemex que tiene que informar a la Comisión de Valores de EU (SEC). En 2023, se difundió el 28 de abril.

6. Otros anuncios importantes serán el Informe de las Finanzas Públicas del primer trimestre de 2024 y la Cuenta Pública de 2023.

Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN