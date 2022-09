Pumas: Eduardo Salvio, "Después de jugar un Boca vs River, lo demás está abajo"

Eduardo Salvio se sinceró en conferencia de prensa, pero tal vez sus declaraciones no gusten del todo a los aficionados de los Pumas.

Este domingo, el Club Universidad Nacional recibe al Cruz Azul en CU, Pumas se juega en los próximos tres duelos su pase al repechaje del Apertura 2022, pero el ‘Toto’ minimizó la presión del compromiso siguiente.

El atacante argentino apeló a su experiencia en el futbol argentino para decir que después de un Boca Juniors vs River Plate, todo está abajo.

“Sé la importancia de este partido, pero lo tomo muy natural, lo más normal, es opinión mía que después de un Boca vs River, todo lo demás está un escalón debajo, no digo que es un partido más, porque sé la importancia, pero no siento la presión y lo voy a encarar con mucha importancia”, aseveró el “Toto”.



Asimismo, aprovechó para hablar del sistema de competencia en la Liga MX; Salvio , quien vive su primera temporada como universitario, reconoció que no es lo ideal para los equipos que están arriba.

“Es bueno para los equipos que están como el puesto 12 o 10, que tiene chance de pelear el campeonato, pero no para los que están arriba toda la temporada. Es así, ahora nos toca estar en los últimos lugares y pelear para entrar al repechaje, tenemos la última oportunidad y hay que pelearla al cien por ciento y entrar al repechaje”, explicó.

PUEDES VER: Chivas fue víctima de memes tras ser goleados por Tigres