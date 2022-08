La afición de Pumas explotó tras la derrota 5-1 contra Santos, abuchearon a todo el equipo, pero en especial al portero Julio González y Dani Alves, ante esto el técnico Andrés Lillini se manifestó.

“No me parecen normales ni propios, son jugadores que son íntegros que dejan todo, (los abucheos) no los comparto porque en las buenas vienen y los abrazan”, expresó el estratega.

Lillini contó que el momento que atraviesa Pumas no ha sido el peor durante su gestión, recordó los encuentros contra Toluca y Necaxa de torneos anteriores. A esto Lillini agregó que la situación no es para que llegue la violencia, porque hoy en Ciudad Universitaria “lanzaron una botella que casi me golpea la cabeza”.



Lillini le mandó un mensaje a la afición, “les pido que tenga paciencia y tranquilidad, no se enganchen con una incitación a la violencia, es un deporte”.

Aunque entiende la molestia de la afición auriazul, por lo que implica pagar un boleto y que el equipo no de los resultados esperados. Lillini agradeció a quienes pese al momento no se cansan de apoyarlos.

“Tengo que agradecer al pebetero, nunca nos dan la espalda”, concluyó Andrés.