Pimpinela Escarlata, de luchar contra la discriminación a ser leyenda de la lucha libre

“No me dejaban luchar por mi vestimenta y me decían que me veía bien afeminado. Les dije que primero me dejaran luchar y —al final— les pareció excelente”. Pimpinela Escarlata recuerda que, por su personaje exótico, no lo querían dejar luchar, pero la calidad arriba del ring y su carisma se impusieron, hasta que fue convirtiéndose en una leyenda del pancracio mexicano.

Son 37 años de trayectoria los que tiene La Reina de los Exóticos, pero desde su infancia fue bueno para los golpes. Por su orientación sexual, era víctima de burlas y discriminación. Al defenderse, se dio cuenta de que había nacido para la lucha libre.

“Estaba en la primaria, me insultaban, pero ahí me hice ‘cabroncillo’ y golpeaba a todos. Desde chico, me gustaba la lucha libre y mi ídolo era Sangre Chicana. Me llevaron a entrenar, porque vieron que peleaba callejero y fui trabajando hasta llegar a luchar al lado de mi ídolo”, declaró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La Pimpi se ha ganado el cariño de la gente, gracias a que le concede lo que quiere ver: Un buen espectáculo luchístico.

“Hay público de todo. Ellos saben de mi trayectoria y me piden, porque trato de darles lo que ellos quieren. Hay ignorantes que van a insultar y a criticar. Cuando quiero luchar como hombre, lucho, y cuando quieren que jotee, pues joteo. Por eso van a verme, porque es un show y yo voy a complacerlos”, aseguró.

Este domingo navideño, la empresa Robles Promotions le hará un homenaje por su trayectoria: “Me lo merezco, por bastantes años de servirle a la gente que sabe quién es Pimpinela, porque me he entregado en cuerpo y alma a la lucha libre”.