Pelé falleció a los 82 años en un hospital de Sao Paulo después de estar un mes internado para tratarse un cáncer de colon. Este jueves la máxima figura del futbol brasileño murió y los clubes más importantes del país sudamericano expresaron su pésame en redes sociales.



El Sao Paulo, uno de los clásicos más importantes del equipo de toda la vida de Pelé, dedicó un mensaje emotivo al máximo ídolo del futbol brasileño: "Reverencia eterna al Rey: Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el mayor exponente del fútbol brasileño y mundial. Nuestras condolencias y solidaridad con la familia de Pelé, amigos y todos los amantes del deporte más popular del planeta" con una imagen adjunta que muestra al jugador con una corona.



Dos de los acérrimos rivales como Corinthians y Palmeiras, hicieron a un lado la tensión y los colores para reconocer y lamentar la muerte de Pelé.



"Edson Arantes do Nascimento murió este jueves a los 82 años, pero Pelé vivirá por siempre en la memoria y el corazón de todas las personas que aman el fútbol. La Sociedade Esportiva Palmeiras honra la trayectoria del Rey y da el pésame a su familia y afición" mencionó el verdao.

"Hoy el fútbol perdió a su Rey. La rivalidad no existe en este momento de luto por la pérdida de quien cambió el deporte que todos amamos. Corintios le aplaude, Su Majestad. Edson se fue, pero Pelé es eterno" agregó el Timao.



