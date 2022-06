Pato O’Ward saldrá quinto en el GP de Detroit

El piloto Pato O’Ward tuvo una destacada actuación este sábado en la carrera de clasificación en el circuito del Bell Isle Park, un resultado que le permitirá salir quinto en el Gran Prix de Detroit.



O’Ward, corredor de la escudería McLaren se coloca de lleno en la lucha por el título en la temporada 2022 de la IndyCar Series y así lo hizo sentir con un mensaje en sus redes sociales.

5to para el numero 5 en la calificación de ahi podemos atacar hacia enfrente mañana sin problema

P5 for number 5 in qualifying. Tomorrow we can attack from there no problem @ArrowMcLarenSP pic.twitter.com/4jZ21vClq2

