Hay un mariscal de campo al cual las situaciones donde se encuentra bajo presión son las que mejor saca adelante. Estamos hablando de Tom Brady, el jugador con más campeonatos en la historia de la NFL y que hoy, se convirtió en el único con más de 100 mil yardas cortando una racha de tres partidos con derrota.



Los Dolphins alargan la racha ganadora y hunden a los Bears En el último cuarto, con el marcador en contra (13-6) y 20 yardas por avanzar en la tercera oportunidad, Brady se iluminó, así como lo ha hecho tantas veces a lo largo de los años, y encontró a Leonard Fournette para sellar el nuevo récord de la NFL.

“Más que para mí, es un mérito de todos los muchachos con los que jugué, para todos los que me protegieron y los que atraparon esos pases. Probablemente me quede con mi jersey, he guardado varios de esos últimamente, pero pase lo que pase, el balón no, porque es sólo eso, un balón de fútbol” declaró Brady antes del partido.

El mariscal de campo de los Buccaneers no ha tenido la mejor temporada, el propio entrenador en jefe del equipo Todd Bowles declaró hace unos días que a Brady le estaba influyendo en su forma de jugar los problemas extra cancha, como el divorcio con la modelo brasileña Gissele Bundchen.



Dentro de los récords de Brady, destaca ser el jugador que más veces participó en un Super Bowl (10), tiene el récord de más pases completos, más victorias, más yardas, entre otros.

