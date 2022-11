Si hay algo que distingue a la cultura mexicana a nivel internacional es el tequila y la lucha libre y eso ha llegado a grandes deportistas como lo es George Kittle, ala cerrada de los San Francisco 49ers quien admitió que vive enamorado de nuestro país, donde jugará esta noche ante los Cardinals en el cierre de la Semana 11.

Si hay algo que a Kittle le guste de nuestro país es la lucha libre, ya que se le ha visto festejar con máscara en diferentes ocasiones e incluso su más grande ídolo es el luchador del municipio de Ecatepec: Penta 0M, actual figura de la empresa AEW.



“Mi personaje favorito de la lucha libre es Pentagón Jr., es de donde saqué mi festejo. Lo he visto en varios partidos, también lo he conocido hasta el punto de intercambiar jerseys por máscaras. Me encanta verlo en sus luchas, es intenso y muy consistente desde siempre. Lo admiro por todos los años que lleva luchando. Definitivamente es mi luchador favorito”, declaró el jugador que también usa el ‘Cero Miedo’ como lema.



En caso de hacer una anotación esta noche en el Coloso de Santa Úrsula ante la gran fanaticada mexicana, a Kittle le gustaría festejarlo al puro estilo del deporte espectáculo, “Me gustaría hacer alguna celebración de lucha libre, pero buscaré algo, como ponerme una máscara y sé que algunos compañeros saben algunos movimientos de lucha. Tal vez pueda esconder una máscara de lucha libre en alguna parte y lanzarla después de un touchdown”, expresó en conferencia.

Además de la lucha libre, George Kittle también expresó su amor por el tequila y las playas mexicanas, “El tequila es lo mejor que hay por lejos, amo el tequila. Tengo que confesar que voy a Cabo casi cada año, me encanta el mar y las puestas de sol son increíbles. También he estado en Puerto Vallarta y lo amé”, finalizó uno de los referentes de los 49ers.

Puedes leer: "Los 49ers entrenan en altitud para rendir bien en el Estadio Azteca"