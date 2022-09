A menos de un mes para el inicio de una nueva temporada de la NBA, la liga anunció una serie de cambios en el reglamento para hacer el juego más dinámico y entretenido, y así brindar un mejor espectáculo a los aficionados.

