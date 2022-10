Noche histórica en Filadelfia. Los Phillies derrotaron por 4-3 a los Padres de San Diego y aseguraron su lugar en la Serie Mundial después de 13 años de ausencia consagrándose campeones de la Liga Nacional.



El camino fue bastante retador. En la ronda de comodines se enfrentaron a los Cardinals de St. Louis y los barrieron en dos juegos, después eliminaron al actual campeón, los Bravos de Atlanta y en la antesala de la Serie Mundial derrotaron a los Padres.

Rhys Hoskins y Bryce Harper se llevaron los reflectores con dos cuadrangulares impulsando a Schwarber y a Realmuto respectivamente. Como si fuera una película, con lluvia incluida y miles de corazones con la ilusión latente de ver a su equipo peleando por el campeonato, el Citizens Bank Park podrá cantar una vez más "Dancing on my own", ahora con la mirada puesta en el trofeo que los pueda consagrar como el mejor equipo de las Grandes Ligas.



El destino obra de forma misteriosa, ya que, 13 años tuvieron que esperar los aficionados de los Phillies para volver a una Serie Mundial, la misma cantidad de años por la cual firmaron a su gran estrella y responsable de colocarlos en ese lugar, Bryce Harper.

En la penúltima entrada, el pelotero por quien los Phillies contrataron por 330 millones de dólares a 13 años, conectó el cuadrangular que le dio la ventaja y que puso punto final a la serie.

Este es el octavo título de la Liga Nacional en la historia de la franquicia, y buscarán tercer campeonato de la MLB cuando les toque enfrentar al ganador de la serie entre Houston Astros y New York Yankees.

Te podría interesar: Checo Pérez fue cuarto y Max Verstappen ganó el GP de Estados Unidos; Red Bull es campeón de constructores