Miguel Herrera volvió a señalar que era la mejor opción para la Selección Mexicana

La novela por saber quién tomaría las riendas de la Selección Mexicana terminó. Hace varios días confirmaron a Diego Cocca como el nuevo timonel del Tricolor y aunque ya no hay nada que pueda "echar para atrás" la decisión de la Federación, Miguel Herrera volvió a posicionarse como la mejor opción para el puesto.



Después del fracaso con Tigres, el 'Piojo' comenzó su segunda etapa al frente de los Xolos de Tijuana con una derrota por 2-1 contra las Chivas en el Estadio Akron. Mientras tanto, Cocca recorre las canchas de la Liga MX para estudiar y analizar las mejores opciones para el combinado nacional.

En diálogo con TUDN, el exentrenador de la Selección Nacional destacó que él, o incluso su colega Ignacio Ambriz eran mejores opciones por los resultados y la cantidad de jugadores que han aportado.



“Nosotros damos confianza, damos resultados, somos tipos que han ganado, Nacho Ambriz y yo, somos mexicanos que hemos dado títulos y buenos jugadores, en mi caso he debutado” aseguró Herrera.

Sobre su forma de trabajo, el 'Piojo' señaló que su virtud es la producción y desarrollo de jugadores.

“En mi caso es sacar, sacar y sacar (jugadores) porque lo hice en Monterrey, en Tigres, en América, donde me he parado, he tratado de sacar jóvenes, me gusta jugar con jóvenes, porque me gusta darle la oportunidad a los mexicanos, que compita. No estoy peleado con el extranjero, al contrario, el extranjero es necesario y en todos los países hay extranjeros importantes” agregó.