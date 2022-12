Miguel Herrera, cada vez más lejos de la Selección Mexicana

Ahora que la Federación Mexicana de Futbol ha iniciado la búsqueda del nuevo entrenador de la Selección Nacional, y ante la petición de algunos dueños de clubes de que el elegido no sea nacido en otro país, algunos nombres comienzan a aparecer como opción.

Sin embargo, hay uno que no recibió el apoyo de la mayoría, pese a tener dos títulos de Liga como técnico. Todo parece indicar que Miguel Herrera no es opción para el banquillo tricolor, ya que a algunos directivos no les gustan ni tantito sus actitudes extracancha.