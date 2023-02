La Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 tenía muchos nombres importantes dentro del funcionamiento del equipo. Encabezados por Lionel Messi, seguían figuras como Ángel Di María, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez, Alexis MacAllister y por supuesto, el escudero de la Pulga, Rodrigo De Paul. Este último, estuvo cerca de perderse el final de la Copa del Mundo por una lesión previa al partido de cuartos de final.



En Argentina, el tema de su lesión fue motivo de polémica en la antesala del duelo con Países Bajos. Existían rumores de que era falsa la información, hasta que Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa molesto por cómo se había filtrado semejante noticia cuando los entrenamientos habían sido a puertas cerradas.

Mes y medio después, con la tercera estrella en el escudo y la copa en la vitrina, el jugador habló para Fox Sports Argentina y confesó lo que realmente pasó, además de contar la promesa que le realizó Lionel Messi.

"Si, me lesioné. Dos días antes del partido. Sentí algo atrás y sí, me había lastimado. No me llegué a romper, tenía una distensión, que es como un grado 1. Fue en la última jugada del entrenamiento. Yo nunca me había lesionado ni roto ningún músculo. Cuando termina la jugada, el técnico se me acerca y me pregunta qué me pasó" comentó el número 7 de la Albiceleste.



Posteriormente, De Paul comentó que después de realizarse exámenes médicos, el doctor de la Selección le comentó que había un 80 por ciento de riesgo de romperse durante el Mundial si seguía jugando.

Ante esta situación, el mediocampista del Atlético de Madrid confesó que fue a buscar un consejo de su capitán, Lionel Messi, a lo que el astro argentino le habría dicho: "Rodri, no juegues boludo. Yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, no arriesgues, lo más probable es que quedes afuera" brindándole confianza para tomar una decisión que sea lo mejor para su salud.

Finalmente, Rodrigo De Paul fue titular contra Países Bajos en esa electrizante serie de cuartos de final que Argentina superó por penaltis y jugó 65 minutos.

