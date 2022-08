Mbappé considera que el Real Madrid “ayuda” a sus jugadores en el Balón de Oro

La revista France Football reveló los 30 jugadores seleccionados para ganar el Balón de Oro misma donde aparece Kylian Mbappé y dio su punto de vista sobre este premio.

Mbappé piensa que los clubes tienen cierta injerencia, específicamente el Real Madrid.

“El Real Madrid es una máquina de hacer Balones de Oro, hay que admitirlo. Consiguen persuadir casi todos los años de que su candidato es el número 1”, declaró el jugador del PSG.



Mbappé compartió su pronóstico donde se coloca como uno de los candidatos, aunque su favorito en Karim Benzema.

“Tiene 34 años y acaba de hacer la temporada de su vida”, comentó.

Para el joven francés no piensa que exista una edad perfecta para recibir un Balón de Oro, por lo que no le preocupa si en esta ocasión no resulta ganador.

“Cristiano Ronaldo empezó a ganar el Balón de Oro después de cumplir 27 años, lo que me deja un poco de margen, puede que para mí también será más tarde, cuando mi carrera avance”, sentenció.