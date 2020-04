El mundo se encuentra prácticamente paralizado debido a la pandemia de coronavirus que azota a casi todos los rincones. El deporte no ha sido la excepción. Muchos torneos fueron postergados, entre éstos los Juegos Olímpicos en Tokio, la justa atlética con mayor importancia en el planeta.

Sin embargo, hay una empresa que ha mantenido su sello en estos días complicados. Es por eso que se hace llamar la número uno en entretenimiento deportivo. Se trata de la WWE, que entre hoy y mañana llevará alegría a los hogares de sus aficionados, con la realización de Wrestlemania 36.

Su evento magno será histórico, debido a que se llevará a cabo sin la presencia de aficionados y por el cambio de sede, ya que originalmente se realizaría en el estadio Raymond James, en Tampa, Florida. Uno de los participantes en la gran fiesta de la World Wrestling Entertainment será Bobby Lashley, quien enfrentará a Aleister Black.

Es cierto que no habrá público en la Arena, pero —a través del televisor— los miles de fanáticos de la WWE vibrarán con su deporte favorito... En días complejos.

Porque el hecho de que la edición 36 de Wrestlemania sea a puerta cerrada no es un tema que le preocupe a Lashley, pues cada uno de los gladiadores tiene la misión de entretener a la gente.

“Cuando me enteré que iba a ser a puerta cerrada, lo cuestioné mucho. Pero después lo pensé mejor y me di cuenta de que, si salimos a luchar, no va a importar si no hay nadie o si hay muchas personas. Es una oportunidad para nosotros para salir y brillar. Tendremos a los miembros del equipo de la empresa y todos entendemos que salir es un lugar para lucirse”, comentó, en conferencia de prensa.

Uno de los combates más importantes y llamativos de Wrestlemania 36 será por el título femenino de Raw, entre Shayna Baszler y Becky Lynch. Esta última habló sobre su experiencia en Monday Night Raw y el factor de luchar en un recinto vacío en las últimas semanas, situación similar a la que enfrentará durante este fin de semana.

“He tenido apariciones en Raw, pero no he luchado. Pero he luchado en lugares vacíos durante toda mi carrera; eso se ve mucho en la escena independiente, donde se lucha prácticamente sin nadie.

Esto no es raro para mí y será curioso, porque ahora haré historia como la primera mujer en defender con éxito su campeonato en un Wrestlemania vacío”, comentó la irlandesa, quien ve como único reto mantener su cetro ante una oponente bastante ruda, como lo es Baszler.

El Performance Center de la WWE, en Orlando, Florida, será la sede de la edición 36 de Wrestlemania, la cual se efectuará por primera ocasión en dos noches.