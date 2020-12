Aunque Pagano y Chessman han tenido pocas oportunidades en este año para encender su rivalidad, supieron apoderarse de la batalla estelar de Triplemanía XXVIII, en la que se jugarán las cabelleras.

La cita es este sábado, a puerta cerrada en la Arena Ciudad de México, a donde llegará Pagano con la motivación a tope, directamente de Ciudad Juárez. “Me he estado preparando para enfrentarlo en todo tipo de batallas, se van a extrañar a los fans y su vibra, pero sé que a la distancia estará el apoyo, eso es lo que le da fuerza a la rivalidad”.

Hace unas semanas chocaron en el evento Auto Luchas y ahí sellaron el odio que los llevará al límite. “Este tiempo de poca actividad me sirvió para estudiar a mi rival y llegar fuerte. En Triplemanía XXIV luché un poco cansado y ahora estoy fresco y enfocado. Es una experiencia nueva, en esta pandemia fui parte de Lucha Fighter a puerta cerrada y es un plus para este reto”.

Uno que no puede darse el lujo de perder. “Llego con más experiencia, pero somos dos arriba y todo puede pasar. No puedo volver a caer en una lucha estelar de Triplemanía, perdería credibilidad. Le saqué algo positivo al encierro, le he dado las noches y los días a Chessman, pensando en él y en la lucha que nos espera, para poder derrotarlo”.

Advertencia que su enemigo ni siquiera escucha. “Sé que es una lucha muy especial, todas son importantes pero esta es en una Triplemanía y daré todo arriba del ring para que los fans olviden por un rato lo que nos provoca la pandemia”.

El llamado 'Asesino de la luz roja', descarta que el pique se haya enfriado, “porque viene de más de un año atrás. Él es un joven con agallas pero le falta experiencia y lo más importante, derrotarme”. En cuanto a las condiciones en las que se enfrentarán, sin el calor del público, adelantó. “Te acostumbras a luchar con aficionados o no, debes subir a dar lo máximo y demostrar por qué estás en ese lugar”.

Una responsabilidad que asume de acuerdo al nivel que tiene de estrella. “Se trata de encabezar una Triplemanía, algo que pocos pueden hacer y la de este año, será la primera a puerta cerrada, será una lucha histórica en el año de la pandemia. Inicié el año ganando la cabellera de Joe Líder, ahora viene la de Pagano y después voy por el megacampeonato, además de un mano a mano con Psycho Clown, para ponerlo en su lugar".



SUS VÍCTIMAS

Pese a que en el papel, Pagano no cuenta con la experiencia de su oponente, al menos en luchas de este tipo, tiene un buen récord y sabe cómo enfrentarlas.

Entre sus víctimas destacan Joe Líder, El Migra, Venom, Histeria 2.0 y Súper Fly. A cambio, algunos de los verdugos de su cabellera son Psycho Clown, Luzbel, Scorpio 2000, Aéreo y Nicho El Millonario.

Su contrincante solo ha sido rapado en una ocasión. Fue en el 2005, a manos de Latin Lover. Pero ha mandado al peluquero a El Brazo, Electroshock, Vampiro y Joe Líder. Además, aliado a Averno y Súper Fly, peló a Mocho Cota Jr., Soul Rocker y Carta Brava Jr.

LA CARTELERA

El evento más importante de la Triple A podrá ser visto en vivo a través de las plataformas digitales de la empresa, a partir de las 19 horas, momento en el que 'El Poder del Norte', integrado por Tito Santa, Carta Brava Jr. y Mocho Cota Jr., se medirán con Niño Hamburguesa, Máximo y Mr. Iguana.

Enseguida, los campeones de parejas de la empresa: Pentagón Jr. y Rey Fénix, expondrán los cinturones ante las duplas de Texano Jr.- Rey Escorpión y Myzteziz Jr.-Octagón Jr.

Ya con el escenario caliente, seis luchadoras se disputarán la Copa Triplemanía: Faby Apache, Lady Maravilla, Chik Tormenta, Lady Shani, La Hiedra y Hades fueron las elegidas.

Más tarde, los Psycho Circus se reunirán después de mucho tiempo en la misma esquina. Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown pondrán a prueba su acoplamiento ante L.A. Park, Hijo de L.A. Park y Blue Demon Jr.

Mientras que en un combate especial: Leyenda Americana y Aracno harán equipo contra Terror Púrpura y Venenoide. Así quedará listo el escenario para la batalla semifinal por el megacampeonato, entre el monarca Kenny Omega y Laredo Kid.