Sharapova dona tenis autografiados para recaudar fondos para incendios en Australia

La tenista rusa Maria Sharapova autografió diez pares de sus tenis y posteriormente los puso a donación en el Abierto de Brisbane, para que con el dinero recaudado se destine a la Cruz Roja australiana y que ésta pueda combatir los incendios que afectan ese país.

“He firmado diez pares de mis zapatillas de tenis. Las dejé en el escritorio en el Hotel Westin del Abierto de Brisbane, junto con un sobre de donación para luchar contra los incendios”, sostuvo la exnúmero uno del mundo en su cuenta de Twitter.

Brisbane,

I’ve signed ten pairs of my tennis shoes, left them at the @BrisbaneTennis desk at the Westin Hotel, alongside a donation envelope for fire rescue efforts.They’re yours to keep,we just ask you to donate $300 a pair. All money going directly to Red Cross. pic.twitter.com/H1IPU8pYig

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 8, 2020