Paola Longoria, desesperada por volver a competir

Paola Longoria se acostumbró a la victoria, tal vez como ningún otro atleta en la era moderna lo ha hecho.

Ligó 152 triunfos aliada a su raqueta. Una pasión que hoy luce marchita por la pandemia de coronavirus que la ha alejado de ese mundo, en el que ha conquistado 105 torneos alrededor del orbe.

Sin un panorama claro sobre el futuro en el circuito mundial de raquetbol, la potosina está desesperada por competir. Más allá de las lesiones, los seis meses en reposo es el periodo más largo que ha parado. “El principal reto al regresar a la competencia es seguir como la número uno, pero es complicado entrenar y no saber cuándo se va a reanudar el tour”.

Aunque ha logrado marcas impresionantes, acepta que en algún momento no fue tan agradable defender una racha invicta, que terminó en 152 triunfos. “Cuando iba a un torneo no lo disfrutaba como antes, me dejó una satisfacción llegar a ese número de victorias sin derrotas, pero tenía esa presión y en un momento no lo disfrutaba, jugaba por un número. Cuando cayó el invicto también fue difícil de afrontar y tuve que trabajar con mi psicóloga”, añadió.

En esta pausa ha tenido, además, tiempo para pensar en el futuro y así, viendo más lejos, tiene claro el camino a seguir en el deporte. “El día de mañana me encantaría estar al frente de la Conade, estudié una maestría en Ciencias Políticas y quisiera estar en esa otra faceta”.

De vuelta al presente, acepta que no todo ha sido desolador en esta época. Ha tratado de ver el lado positivo, como pasar más tiempo en familia. “Hoy sabemos que las cosas sencillas son las que valen la pena. Tener comida y un techo donde vivir”. Y el panorama de cara a un regreso a la competencia la aterriza aún más en una dura realidad para muchos deportistas. “Dependemos de la oportunidad que haya de viajar a otro país. Volveremos en octubre o noviembre, pero todavía hay que confirmarlo”.