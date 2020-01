Otro segundo lugar para el mexicano Abraham Ancer en PGA Tour

El mexicano Abraham Ancer quedó en segunda posición del torneo American Express del PGA Tour.

Con una ronda de 63 impactos, para una tarjeta de -24, el tamaulipeco fue superado por el estadounidense Andrew Landry (-26), quien alzó su segundo título en la máxima categoría.

Almost pulled it out with a 63 today. Game is headed in the right direction! @theamexgolf #TeamAncer pic.twitter.com/J46qbssU25

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) January 20, 2020