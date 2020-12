La NBA está de luto este viernes, día de Navidad, al confirmarse la muerte a los 88 años del legendario K.C. Jones , jugador y entrenador de los Boston Celtics.

La información fue confirmada por los Celtics, equipo con el que jugó nueve temporadas en la NBA, y ganó títulos en ocho de ellas, la tercera mayor cantidad en la historia de la liga, solo por detrás de sus legrendarios compañeros de equipo Bill Russell (11) y Sam Jones (10).

Ese éxito se trasladó a sus días como entrenador, cuando ganó tres títulos (uno como asistente y dos como entrenador) durante la racha de éxitos de Boston en la década de 1980 con Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish de protagonistas, considerada como la mejor en la historia de la NBA.

Aunque siempre se mantuvo en un segundo plano tanto de jugador como de entrenador, Jones, a quien cariñosamente le llamaban "C", como símbolo de campeón, ni sus estadísticas eran llamativas, apenas logró un promedio de 7,4 puntos en su carrera, su labor como base en el campo siempre fue clave, especialmente en el apartado defensivo.

Puedes leer: "Agenda de la NBA en Navidad 2020"

Jones era el consumado jugador de equipo cuya defensa generó siempre graves problemas a estrellas rivales como Jerry West y Oscar Robertson y cuya forma de juego hizo funcionar el motor de los Celtics.

"No vi cómo un hombre que disparó tan mal a canasta como K.C. podría permanecer en la NBA", recordó el mítico Bob Cousy, el famoso base armador de los Celtics a quien Jones respaldó inicialmente y luego reemplazó como titular cuando "Cooz" se retiró en 1963.

Cousy dijo que todos se equivocaron con Jones a la hora de hacer la valoración de las cualidades que tenía, que resultó ser increíble en defensa, y que finalmente aprendió a anotar lo suficiente para que los equipos rivales no pudieran permitirse el lujo de no marcarlo.

Jones formó parte de equipos ganadores de títulos con los Celtics desde 1959 hasta 1966, una racha de ocho años sin igual en los deportes profesionales. La única temporada en la que no ganó un campeonato fue 1966-67, y poco después, Jones, a los 34 años, se retiró.



The Celtics family mourns the loss of twelve-time NBA champion, two-time NCAA champion, Gold medal-winning Olympian and Hall of Famer, K.C. Jones, as we celebrate his remarkable career and life.

Full statement: https://t.co/rPoO80yZFd pic.twitter.com/QxwcpjI0rj

— Boston Celtics (@celtics) December 25, 2020