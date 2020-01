El excomisionado de la NBA, David Stern, falleció a los 77 años de edad, consecuencia de una hemorragia cerebral sufrida hace aproximadamente tres semanas.

La NBA dio a conocer la noticia mediante un comunicado de su actual comisionado, Adam Silver, en el que se detalló que el exdirigente murió en compañía de su esposa y su familia.

NBA Commissioner Adam Silver statement regarding the passing of NBA Commissioner Emeritus David J. Stern pic.twitter.com/aW4WbxFQED

— NBA (@NBA) January 1, 2020