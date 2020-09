Giannis Antetokounmpo esperaba en el camerino a sus compañeros el domingo, de pie sobre su tobillo derecho lesionado para felicitar a cada uno.

Su día terminó antes. Pero su temporada aún no ha acabado.

Khris Middleton anotó 36 puntos, incluido un triple con 6,4 segundos restantes en el tiempo extra, y los Bucks de Milwaukee evitaron una barrida luego de vencer el domingo 118-115 al Heat de Miami en el juego cuatro de la serie de semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

El Heat sigue al frente 3-1, pero los Bucks, que fueron el mejor equipo de la liga en la temporada regular, siguen vivos, incluso después de que Antetokounmpo abandonó el encuentro al principio del segundo cuarto debido a que su lesión en el tobillo derecho se agravó.

Bam Adebayo tuvo 26 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias para Miami. Duncan Robinson registró 20 unidades, Jae Crowder anotó 18 y Goran Dragic y Jimmy Butler terminaron con 17 cada uno para el Heat.

Miami tenía una ventaja de ocho puntos en el último cuarto, pero permitió que los Bucks anotaran los siguientes 12 y ahora necesita regresar el martes para tratar de poner fin a la serie.



The Greek Freak set the tone in Game 4.

19 PTS | 8-10 FG | 4 REB | 11 MIN pic.twitter.com/sqVZGIitR3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2020