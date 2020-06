Las autoridades de NASCAR abrieron una investigación por un aparente acto de racismo cuando una soga fue encontrada en el garaje de Bubba Wallace, el único piloto de raza negra del serial.

"A última hora de la tarde, NASCAR se dio cuenta de que se encontró una soga en el puesto de garaje del auto 43. Estamos enojados e indignados, y no podemos afirmar con suficiente fuerza cuán en serio nos tomamos este acto atroz", dijo NASCAR en un comunicado. "Hemos iniciado una investigación inmediata, y haremos todo lo posible para identificar a la(s) persona(s) responsable(s) responsable(s) responsable(s) y eliminarlos del deporte.

"Como hemos dicho inequívocamente, no hay lugar para el racismo en NASCAR, y este acto sólo fortalece nuestra determinación de hacer que el deporte sea abierto y acogedor para todos".

Wallace escribió en comunicado que estaba "increíblemente entristecido" por el acto.

"El despreciable acto de racismo y odio de hoy me deja increíblemente entristecido y sirve como un doloroso recordatorio de cuánto más tenemos que ir como sociedad y cuán persistente debe ser en la lucha contra el racismo", escribió Wallace en Twitter.

"Durante las últimas semanas, me he sentido abrumado por el apoyo de personas de toda la industria de NASCAR, incluidos otros pilotos y miembros del equipo en el garaje. Juntos, nuestro deporte se ha comprometido a impulsar el cambio real y a defender a una comunidad que está aceptando y dando la bienvenida a todos.



"Nada es más importante y no nos disuadirán las acciones reprobables de aquellos que tratan de propagar el odio. Como mi madre me dijo hoy, ‘sólo están tratando de asustarte". Esto no me romperá, no me rendiré ni me echaré atrás. Seguiré defendiendo con orgullo lo que creo".

El incidente se produce después de que NASCAR prohibió que la bandera confederada se mostrara en sus carreras.