Nadal alimenta su leyenda; gana su título 12 en Roland Garros

Rafael Nadal confirmó que no hay (ni hubo) mejor jugador sobre arcilla que él. Lo hizo en el torneo más importante sobre esta superficie, Roland Garros, en el que ganó con maestría su duodécimo título, luego de derrotar en cuatro sets al austriaco Dominic Thiem, quien por momentos lo puso en aprietos.

La victoria de Nadal (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) lo reafirmó como el tenista más ganador en la historia del certamen e incrementó su ventaja respecto al segundo lugar, el mito sueco Bjon Borg, quien tiene la mitad de diplomas que el español (6).

El mallorquín tomó rápido el control de juego, gracias a su intensidad y a pelear todas las pelotas. La estrategia, bien conocida por los tenistas del circuito de la ATP, no la pudo solventar su rival, quien vio como le rompió su saque en un par de ocasiones que terminarían por ser definitivas para el desenlace del primer set.

El español se quedó con el primer rollo, pero Thiem, quien el año pasado perdió la final con él, no le dejaría el camino fácil. El austriaco jugó mejor el segundo set. Le jugó al tú por tú y confirmó el porqué repitió como finalista en la Phillip Chartier.

