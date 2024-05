Con afecto solidario a María Amparo Casar

Cuánta soberbia encierra esa frase, es además expresión de desprecio a la voluntad popular y rubricada con la sonrisa con la que la cerró, es demostración de prepotencia producto del gobierno autoritario que padecemos, y que en su personalísima concepción de la cosa pública, supone que tendrá que ganar las elecciones su candidata.

Me refiero a la frase que la candidata de Morena respondió en una entrevista a la pregunta sobre su posible triunfo, y la importancia del día de las elecciones, a lo que con arrogancia contestó que era un “mero trámite” Qué equivocada está, qué expresión tan injuriosa para el pueblo y nuestro régimen democrático.

Ahora comentaré la carta que la secretaria de Gobernación, y otros secretarios de Estado le dirigieron a la Presidenta de la Corte. Entiendo que está inspirada en las ideas del Ejecutivo Federal; me preocupa que la firme una egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Desde el principio está mal redactada, eso es lo de menos, pero no deja de ser importante. Comienza diciendo “Estimada Ministra”, y no Ministra Presidenta, como es el trato que obliga su jerarquía, y termina con un “atentamente”, y no “respetuosamente” como debería ser por estarse dirigiendo a quien preside otro Poder, y los firmantes si bien son muy importantes, son empleados de otro poder.

Sin embargo, lo preocupante es la ignorancia que revela esa carta, es un sofisma para atacar a la Corte o realmente eso piensan. Me preocupa que así piense una egresada de la más importante Facultad de habla hispana en el mundo.

Señala los números de las personas que están privadas de su libertad por “prisión oficiosa” entiendan por favor, comenzando por usted nuestra distinguida secretaria de Gobernación, y los otros secretarios firmantes, esto no les abriría las puertas, porque subsiste la prisión preventiva justificada. No engañen y asusten al pueblo con argumentos sin sustento.

Sobre el mismo tema, suscribieron otra carta que, se advierte, salió de la misma pluma, los 32 gobernadores del país. Sus argumentos igual de equivocados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que desaparezca la prisión preventiva oficiosa. Que se elimine esa lista que fue enriquecida por López Obrador en su gobierno, para que ante la simple imputación de alguno de los delitos ubicados en esa relación, sin necesidad de que el Ministerio Público lo solicite, y que nada pueda alegar la Defensa, esa persona quedará en prisión.

Esta carta de los gobernadores que, temerariamente me atrevo a afirmar, algunos ni la entendieron, refleja también su ineptitud y la ignorancia que estiman campea en sus Fiscalías.

Por otra parte, tenemos que entender, no porque aquí lo escriba, sino porque lo dice el artículo primero de nuestra Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo, y aprobados por el Senado, tienen jerarquía constitucional.

Finalmente el combate a la delincuencia ya miramos que no da resultados por más abrazos que se repartan, se requiere que las dependencias de gobierno dedicados a combatirla lo hagan con energía y con el apoyo que institucionalmente tienen, pero que ahora les ha sido escamoteado, bajo otro torpe argumento, de que este gobierno no es represor, no lo será con los delincuentes, pero a los adversarios los ataca inmisericordemente, en verdaderos linchamientos porque se atreven —como doña Amparo— a mostrar los graves errores de este gobierno.

Para concluir, una observación, en el caso de que la dama mencionada hubiera cometido algún delito, la investigación que se iniciara debería ser confidencial, así lo ordena la ley. El Presidente de la República, el Director de Pemex, y otros funcionarios, al divulgar conductas supuestamente cometidas, han cometido el delito que el Código Penal Federal describe en la fracción XXVIII, del artículo 225.