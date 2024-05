Crece división y culpan a Nalhe y Ramírez en Veracruz

Desde Veracruz, nos platican que comenzó el reparto de culpas en Morena por el mal recibimiento que tuvo la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo en el aeropuerto internacional de la ciudad. Nos explican que, por un lado, está la dirigencia estatal, encabezada por Esteban Ramírez Zepeta, y todos los cercanos a la candidata a la gubernatura, Rocío Nahle García, quienes repartieron culpas de lo sucedido y por el otro lado están los morenistas del ala moderada, quienes lamentan que desde el inicio de la campaña esos liderazgos siguen sin aceptar sus responsabilidades de lo raspada que va la promoción de doña Rocío en el estado. ¡Zas!

Más inventiva que propuestas

“De pena ajena” en Guanajuato, nos cuentan, fue el debate de candidatos a diputado local por el Distrito VII de León, pues de plano no hubo ni a quién irle. Nos relatan que en el encuentro participó la influencer e integrante de Las Perdidas, Paola Suárez, quien es candidata del PT, pero fue muy evidente su falta de preparación, pues con un nerviosismo visible no dejaba de repetir a los temas planteados “sí, es muy importante”, y una de sus “propuestas” fue capacitación a la gente “para que no sea tan cochina” y deje de tirar basura en la calle; además, que se castigue con multa o cárcel a la gente que tiene perros en los techos “todos flacos”. En ese tema, nos dicen, el candidato del PRI, José de la Luz Pacheco Ramírez, no se quiso quedar atrás y afirmó muy seguro: “sí, impulsaremos el maltrato animal”. En serio, ¿saben para qué compiten?

¿Déjà vu de la elección de 2021?

Como dicen que “el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla”, nos comparten que en Jalisco ese podría ser el caso de la presidenta municipal con licencia de Tlaquepaque, Mirna Citlalli Amaya de Luna (MC), quien busca la reelección y salió “en un 2x3” a deslindarse de las declaraciones del cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien llamó a no votar por “el partido en el poder”, porque hay peligro de que se instale “el comunismo” en México. Nos recuerdan que en 2021 don Juan, habitante de Tlaquepaque, declaró algo similar en público y Morena lo aprovechó para impugnar la elección en ese municipio, logrando su anulación y que se convocara a una elección extraordinaria, por lo que ahora doña Citlalli pide que se investigue, no vaya a ser que le tire otra vez la elección. ¡Ups!