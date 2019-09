Moreno, Balleza y Martínez, exaltados al Salón de la Fama de la UVM

La gimnasta Alexa Moreno, el clavadista Diego Balleza y el patinador de velocidad Jorge Luis Martínez fueron inducidos al Salón de la Fama de la Universidad del Valle de México, luego de conseguir diversos logros continentales y mundiales en sus respectivas carreras.

"Es un orgullo ser inducido en la clase 2019. En mi caso, la UVM me becó como atleta de alto rendimiento y posteriormente me ayudaron a alternar mi carrera de deportista de alto rendimiento y estudiante y no apartarme de ninguna de las dos", mencionó Martínez, medallista en los Juegos Panamericanos de Lima.

En el evento estuvieron otros atletas y exatletas, como el clavadista Iván García y el exclavadista y campeón olímpico en México 1968, Felipe 'Tibio' Muñoz.

#Video Balleza sobre su competencia con Iván García y Germán Sánchez: "siempre pienso, ¿cómo les puedo ganar? Porque la verdad es bien difícil ganarles a ambos" pic.twitter.com/RnCyvdPbr1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 18, 2019

Por otra parte, las autoridades del colegio, encabezados por el Director General y CEO de la Laureate México UVM, Luis Eduardo Durán Luján, destacaron las 19 medallas panamericanas que obtuvieron en Lima los atletas que estudian en esa universidad.

"Estamos orgullosos del programa para atletas de alto rendimiento y por supuesto que seguiremos impulsando a nuestros atletas. Nuestro siguiente reto es los Juegos Olímpicos", dijo Durán Luján.