El alemán Mick Schumacher pilotó este domingo en el circuito italiano de Mugello, sede del Gran Premio de la Toscana, donde la 'Scuderia' festeja su Gran Premio número 1.000, el Ferrari con el que su padre, Michael, ganó en 2004 el séptimo de sus siete títulos Mundiales.

Mick, de 21 años, giró en Mugello -circuito que es propiedad de Ferrari desde 1988 y donde su padre, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013, completó infinidad de kilómetros de test- con el Ferrari F2004 con el que Michael ganó su séptimo Mundial, el quinto seguido con el equipo de Maranello, el más laureado de la historia de la Fórmula Uno.

Lee también: Anuncian el fallecimiento de “La Jefa”, integrante de Las Barras Praderas

El hijo del 'Kaiser' comanda el campeonato de la F2, categoría en la que asumió el liderato después de acabar quinto la prueba disputada el sábado en Mugello; y lo amplió este domingo, al concluir cuarto en el circuito situado a 35 kilómetros al norte de Florencia.

Goosebumps. @SchumacherMick and the iconic Ferrari F2004 of his father Michael.#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/IKmxKRpUa8

— Mugello Circuit (@MugelloCircuit) September 13, 2020