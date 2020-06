Mexicano Leonel Cárdenas, nominado a ser el mejor jugador de squash

El mexicano Leonel Cárdenas está peleando para ganar el premio al mejor jugador del mundo del circuito varonil de squash, del 2020.

Cárdenas, quien se encuentra en el sitio 57 del ranking mundial, pelea por el galardón contra el egipcio Moustafa El Sirfty, el japonés Riosey Kobayashi, el inglés Nathan Lake y el indio Vikram Valhotra.

El capitalino se encuentra en la quinteta final para pelear el reconocimiento, que se decidirá mediante una suma de una votación del público y votos de un panel de expertos del circuito.

Cárdenas recolectó varios logros en la temporada que incluyeron los títulos en el Kelowna Open y el Securian Open, que lo ayudaron a subir varios escalones en el ranking mundial.

Además también tuvo tres subcampeonatos, en el el Saskatoon Boast Open, Oregon Open y el Manitoba Open.

PSA Awards

It's time to reveal the shortlist for the inaugural @PSAChallenger Male Player of the Year@LeonelCMSquash

Moustafa El Sirty

Ryosei Kobayashi @nathanlake3 @VikramM_16

Vote now https://t.co/s3D2hG4UJq#PSAAwards pic.twitter.com/NLhjsdIl8P

— PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 3, 2020