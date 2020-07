El jugador de Rugby Sia Soliola sufrió una terrible fractura tras un choque de cabeza con un rival.

Soliola, abandonó el campo de juego y fue trasladado inmediatamente a un hospital

Los médicos confirmaron la fractura a la altura de la naríz, mientras que Soliola se tomó con humor la situación y compartió su placa de rayos X en su cuenta de Instagram.

Sia Soliola off to hospital with a suspected facial fracture after collision below. Greatest concern for cheekbone/eye socket fracture, if confirmed usually at least 3-4 weeks on the sideline to allow for adequate bone healing #NRLRaidersDragons pic.twitter.com/5SUTDJrUac

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) July 3, 2020