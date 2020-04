Juegos Olímpicos: Shigeru Ishiba duda sobre celebración en nuevas fechas

Shigeru Ishiba, el principal favorito en las encuestas para sustituir a Shinzo Abe como primer ministro de Japón, sembró dudas sobre las fechas de celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio que fueron aplazados un año como consecuencia del coronavirus.

El Comité organizador de Tokio 2020 junto con el Comité Olímpico Internacional establecieron que la justa se llevará a cabo del 23 de julio al 8 de agosto del próximo años, días de los que Ishiba no tiene certidumbre.

"No sabemos si los Olímpicos pueden celebrarse antes del final del mandato de Abe. Depende de que el virus esté bajo control, y no solo en Japón. Si nadie viene de Europa o América, no son los Juegos Olímpicos. Sólo sería un un evento de atletismo asiático”, declaró Ishiba en una entrevista con Bloomberg, Ishiba, un ex ministro de Defensa que lidera las preferencias para ser el próximo primer ministro de Japón.

Ishiba también criticó el manejo de Abe del coronavirus y la política del primer ministro conocida como "Abenomics", que según el legislador de peso pesado ha contribuido a la desigualdad de ingresos.

Japón permanece al borde de un estado de emergencia, con unos 2.200 casos de COVID-19 y 66 muertes.

"Necesitamos repensar todo sobre Japón", dijo Ishiba. "Las acciones no son toda la economía. Necesitamos cambiar el sistema donde toda la riqueza se acumula con los accionistas y las personas que administran las empresas".

Las nuevas fechas de Tokio 2020, anunciadas el lunes (30 de marzo), fueron respaldadas por la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).