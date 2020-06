El basquetbolista mexicano Juan Toscano-Anderson está muy activo por la defensa de los derechos civiles de los afroamericanos y exhortó a la estrella LeBron James a “hacer algo juntos”.

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, a principios de la semana pasada, revivió la brecha que padecen las personas de color en territorio estadounidense con el incremento de manifestaciones en varias ciudades.

Toscano-Anderson, quien es de madre michoacana y de padre puertorriqueño y nació y se crio en el barrio latino al este de Oakland, California, escribió: “‘Bron’ (Apodo de LeBron James), hagamos algo juntos. Negros y mexicano juntos, junto con todos los demás que nos apoyan. Amarnos… no podemos ser vencidos”.

Wassup Bron, let’s do something together. Blacks & Mexicans together, along with everybody else that support/love us.. we can’t be beat https://t.co/KmCPrKtJB2

— Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) June 4, 2020