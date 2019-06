Hamilton consolida su liderato al ganar el GP de Francia

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha conquistado este domingo la victoria en el Gran Premio de Francia, octava cita del Mundial de Fórmula 1, al imponerse con comodidad por delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) ha finalizado en sexta posición.

BREAKING: @LewisHamilton leads a Mercedes 1-2 at Le Castellet as Charles Leclerc takes the final podium spot for Ferrari.#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/x1b0WVPdtC

— Formula 1 (@F1) 23 de junio de 2019